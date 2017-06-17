Kaynak ve Görmez, tarihi caminin açılışını yaptı

Gaziantep’in Tepebaşı mahallesinde bulunan ve 1873 - 1892 yılları arasında Sarkis Balyan tasarımına göre taş ustası Sarkis Taşçıyan tarafından inşa edilen, Meryem Ana ( St. Mary ) Kilisesi olarak da anılan, 1980 yılında hapishane olarak kullanılan kurtuluş camii, 5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurtuluş Camii’nin 5 yılın sonunda tarihi bir yapıya kavuştuğunu belirterek, “Bu güzel tarihi doku içerisinde buradaki eserin hemen canlanması gerekiyordu. 5 yılın sonunda biz içeriye girdiğimiz zaman büyük bir kimlik görüyoruz. Çünkü insan şehrin aynasıdır. Nasıl bir toplum istiyorsanız bu mekanların oluşmasını başarmanız gerekiyor” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün son 10 yılda 4 bin 500 eseri yeniden restore edildiğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Bugün Gaziantep’te çok önemli bir eserin açılış töreninde bir araya geldik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz son 10 yılda 4 bin 500 eseri yeniden restore ederek hizmete açtı. Eskiden camilerimizin ufacık bir tamiratına bile bağışlarla yapılırdı. Hamdolsun bugün bizim iktidarımızın bu alanda söyleyeceği çok şey var. Bunu yaparken sadece camiler değil tarihi mekanları yeniden restore eden bir anlayışımız var” diye konuştu.