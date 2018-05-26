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26 Mayıs 2018 01:59

Kaza kurşunu şehit etti

Gaziantep’te nöbet sırasında bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu 20 yaşındaki er Adem Yılmaz’ı şehit etti.

Kaza kurşunu şehit etti

26 Mayıs 2018 01:59


Gaziantep’in İslahiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile vurulan asker hayatını kaybetti. Olay, Kahramanmaraş’ta bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı yardımcı alay komutanlığı meydana geldi.


Kütahya Tavşanlı İlçesi nüfusuna kayıtlı asker Adem Yılmaz nöbet sırasında yanında bulunan arkadaşının silahından henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kurşun ile vuruldu. Ağır yaralanan er Adem Yılmaz İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Şehidin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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