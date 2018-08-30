Kaza sonrası alev alan asfalt kamyonundaki yangın söndürüldü

kilometresinde devrilip alev alan asfalt kamyonu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Gaziantep-Kilis yolunda seyir halinde bulunan Mustafa Coşkun (38) idaresindeki 06 FM 6839 plakalı asfalt kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan kamyon kazanın hemen ardından alev aldı. Bölgeye çok sayda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alan kamyon yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun’un çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan indirilerek yanmaktan kurtarıldığı öğrenildi. Yaralı olan sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan devrilen kamyonun asfaltı Kilis’ten aldığı ve karayolunda asfalt onarım çalışması yapılan bölgeye götürdüğü kaydedildi.