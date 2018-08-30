Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 12:22

Kaza sonrası alev alan asfalt kamyonundaki yangın söndürüldü

Gaziantep-Kilis karayolunun 30.

Kaza sonrası alev alan asfalt kamyonundaki yangın söndürüldü

30 Ağustos 2018 12:22

kilometresinde devrilip alev alan asfalt kamyonu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.


Gaziantep-Kilis yolunda seyir halinde bulunan Mustafa Coşkun (38) idaresindeki 06 FM 6839 plakalı asfalt kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan kamyon kazanın hemen ardından alev aldı. Bölgeye çok sayda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alan kamyon yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.


Kazada yaralanan Mustafa Coşkun’un çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan indirilerek yanmaktan kurtarıldığı öğrenildi. Yaralı olan sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazadan dolayı bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Öte yandan devrilen kamyonun asfaltı Kilis’ten aldığı ve karayolunda asfalt onarım çalışması yapılan bölgeye götürdüğü kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç