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14 Eylül 2017 11:41

Kaza yapan sürücü 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Öğretmen kızını görev yaptığı Mardin’in Dargeçit ilçesine bırakan baba Yahya Arıoğlu, dönüş yolunda geçirdiği kazada ağır yaralandı.

Kaza yapan sürücü 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

14 Eylül 2017 11:41

Yaklaşık 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Arıoğlu, Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.


Kahramanmaraş’ta yaşayan Yahya Arıoğlu, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü yola çıkarak öğretmen olarak görev yapan kızını görev yeri Mardın’in Dargeçit ilçesine götürmüş, dönüşte ise Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Sesik mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkan 71 EF 925 plakalı otomobil devrilmişti. Araçta sürücü Yahya Arıoğlu ile Rukiye, Ahmet ve Fatma Arıoğlu yaralanmıştı. Diğer yaralılar, kaldırıldığı hastanelerde ayakta tedavi edilirken, 54 yaşındaki Yahya Arıoğlu ise Gaziantep’te bulunan Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.


Yahya Arıoğlu tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Arıoğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Arıoğlu’nun cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek olan Yahya Arıoğlu’nun cenazesinin memleketi Kahramanmaraş’ta defnedileceği öğrenildi.




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