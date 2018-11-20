Kazada ölen gencin organları 6 kişiye umut olacak

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletiyle kendisini kovalayan kişilerden kaçarken geçirdiği kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde motosikletiyle seyir halinde bulunan 18 yaşındaki Mehmet Ali Güngördü, arkasından gelen bir sivil araçtan kaçarken motosikleti devirdi. Kazada kafasından darbe alan Mehmet Ali Güngördü, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 11 gün sonra hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin ailesi çocuklarının organlarını bağışladı. Gaziantep Konukoğlu Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyon ile kalp, göz, böbrek, pankreas ve karaciğeri alınan genç, organlarıyla 5 kişiye umut olacak.

Organları hastalara gönderilen gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi