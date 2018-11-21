İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada ölen iki kardeşin cenazesi memleketine gönderildi

Gaziantep’te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazesi memleketi Şırnak’a gönderildi.

Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazesi memleketi Şırnak'a gönderildi.


Gaziantep'te kavşakta kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kız kardeş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. 19 yaşındaki Melike ile 21 yaşındaki Dilay Ataman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Aileye uzun süre ulaşılamadı


Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, uzun süre aileye ulaşılamadı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda iki kız kardeşin ailesine acı haber verildi. Baba Hacı Ataman, gece saatlerinde gelerek kızlarını teşhis etti.


İki kız kardeşin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine uğurlandı.


İki kardeşin cenazesini almaya yakınları geldi. Cenazeler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde yakınlarına teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.