Kazakistan İş Yatırım Heyeti GSO’DA

Toplantının açılışında kent sanayisi hakkında sunum yapan GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, heyeti GSO’da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Göncü, Gaziantep’in, Wall Street Journal’ın araştırmasına göre dünyanın en hızlı gelişen 9. şehri olduğunu belirterek, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip bir kent olduklarını ifade etti.

Bulunduğu konum itibariyle etrafındaki ülkelerde yaşanan olumsuz durumlardan dolayı Gaziantep’in, bazı sıkıntılar yaşadığını dile getiren Göncü, “Ancak dünya ülkelerinin şehirleri ne kadar güvenliyse biz de o kadar güvenli bir şehiriz. Onlar ne kadar tehlike içindeyse biz de o kadar tehlike içerisindeyiz. Coğrafi açıdan bazı sıkıntılar olsa da bunun yanında çok ciddi avantajlarımız da var” dedi.

Bölgedeki sorunlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin hiçbir zaman üretimden vazgeçmediğini canla başla çalışarak üretim ve ihracata devam ettiklerini kaydeden Göncü, “Gaziantep bugün toplam 43 milyon metrekare alan üzerinde 5 OSB ve 135 bin çalışan ile üretime devam ediyor. Ürettiği ürünleri dünyanın 177 ülkesine ihraç ediyor ve ihracat yapan iller arsında 5. sırada bulunuyor” dedi.

Ürün çeşitliliği fazla olan bir kent olduklarını, özellikle tekstil, makine-metal, halı ve makarna üretiminde söz sahibi bir il durumunda olduklarını anlatan Göncü, “Kentimizde hızla gelişen sanayi 1989 yılında GSO’nun kurulmasıyla daha da hızlandı. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra devam eden projelerimiz var. Özellikle Bu yılın Nisan ayında OSB içerisine kurduğumuz, GSO Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile kentimize gelen Suriyeli vatandaşlara ve meslek sahibi olmak isteyenlere mesleki eğitimler veriyoruz “ diye konuştu.

GSO’nun vizyon projeleri olan Kilis ile ortaklaşa kurulacak, Polateli-Şahinbey OSB ve sanayicileri İskenderun Limanı’na daha kısa mesafeden ulaştıracak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi’nden de bahseden Göncü, “Polateli-Şahinbey OSB’de 55 Milyon metrekarelik alanın ilk etapta 15 milyon metrekaresi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazakistanlı yatırımcıları buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Hassa Dörtyol Tünel Projesi’nde de şuanda 270 kilometre olan mesafeyi açılacak tünellerle 107 kilometreye düşüreceğiz. Projelerin tamamlanmasıyla hem kentimiz hem de bölgemizdeki iller daha da kalkınacak” şeklinde konuştu.

Kazakistan Yatırım Destek Ajansı Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul da Kazakistan hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye ve Gaziantep ile olan mevcut ticari işbirliklerini daha da arttırmak istediklerini aktaran Amankul, bu amaç doğrultusunda Gaziantep’e geldiklerini belirterek GSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.