Kazakistanlı gazetecilerden GGC'ye ziyaret

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, beraberindeki Kazakistanlı gazeteciler ve Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ın ev sahipliğinde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, bir grup Kazak gazeteci ile birlikte Gaziantep ve Türk basını hakkında bilgi almak ve iki ülke gazetecileri arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Gaziantep'e geldi. Kazak gazeteciler ilk olarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti. GGC Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşen heyet üyeleri Gaziantep ve Türk basını hakkında bilgiler aldı.

“Ortak çalışmalar yapabiliriz”

Gaziantep basını hakkında bilgi veren GGC Başkanı Ay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Gaziantep her yönden zengin bir şehir. Sizleri Gaziantep'te ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kazakistan'daki gazeteciler ile ilişkileri daha da geliştirmek için adımlar atabiliriz. Meslektaşlarımızla bugün kısa bir Gaziantep turu yapacağız. Umarım Gaziantep'i severler. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gaziantep'te olmaktan mutluyuz”

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısında 3. kez GGC başkanlığına seçilen Başkan İbrahim Ay'ı tebrik eden Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziye Joyamergen de, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Öncelikle bizleri çok güzel bir şekilde karşılayan Başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Gaziantep'te olmak ve Gaziantepli meslektaşlarımızla bir arada bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Vakfımızın temel amaçlarından birisi, Türk dili konuşulan ülkelerdeki gazeteciler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek ve ortak çalışmalar yapmaktır. Gaziantepli meslektaşlarımızla da ortak projelerde bir araya gelmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından her iki başkan birbirlerine bölgelerine has hediyeler sundu. Heyet üyeleri daha sonra kentte yayın yapan gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile tarihi yerleri ziyaret etti.