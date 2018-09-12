Kazaya sebep olan motosiklet sürücüsü kaçarken kaza yaptı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kazaya neden olan ve jandarmanın "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

İddiaya göre, O.S. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, kazaya neden oldu. Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikleti ile kaçmaya başladı. Bir süre ters şeritten giden motosiklet sürücüsü ilçe merkezi Gaziantep Caddesi'nde motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen O.Ş, yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.