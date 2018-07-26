KBB Uzmanı Op. Dr. Secaattin Gülşen Hatem’de

Özel Hatem Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Secaattin Gülşen’i bünyesine kattı.

Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Dr. Gülşen’in, Otoskleroz (kulak kireçlenmesi) cerrahisi, izsiz kapalı kulak zarı onarımı ameliyatları , Koklear implant (biyonik kulak ameliyatı), izsiz ağız içinden tükürük bezi ve boyun ameliyatları, vertigo (baş dönmesi) tanı ve tedavisi, tinnitus (Kulak çınlaması)tanı ve tedavisi, burun eğriliği ameliyatları, kronik sinüzit ameliyatları, geniz eti ve bademcik ameliyatları, tiroidektomi, alerjik rinit tedavileri, horlama cerrahisi, baş boyun tümörleri ve kitleleri ameliyatları, konuşma ve ses bozuklukları tanı ve tedavisi, tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları içerisinde yer almaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Gülşen, Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 02-06 Kasım 2013 , Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, Gaziantep. 5-8 Eylül, 2013 , Video konferanslar, Adana 27-29. MART.2015 , Türk Rinoloji Kongresi, Antalya 22 - 25 Mayıs 2014 , Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2016., Kadavra Uygulamalı İşitsel İmplantlar Kursu - Bau Tıp Eğitim Binası, Göztepe – İstanbul 3-4 Mart 2017, Kadavra uygulamalı İşitşel İmplantlar (Koklear implant- Orta Kulak İmplantları- Kemiğe implante edilebilir implantlar) kursu – World Hearing Center, Varşova- Polonya 29-31 Mart 2017), Temporal kemik diseksiyonu ve koklear implantasyon kursu-(Hannover Tıp Fakültesi, Hannover- Almanya 20-24 ekim 2017) , Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi( Ağız içinden izsiz tiroidektomi) kursu-İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15 Aralık 2017 İstanbul, ulusal ve uluslararası birçok kurs, kongre ve toplantılara katılmıştır.

Dr. Gülşen’in Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği , Gaziantep Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğine de üyelikleri bulunmaktadır.

Op. Dr. Secaattin Gülşen

1985 yılında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde doğan Dr. Gülşen, ilk ve orta öğrenimini Çırtıman ilköğretim okulu ve İbn-i Sina Anadolu lisesinde tamamlamıştır.2009 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Gülşen , aynı yıllar içerisinde yüksek lisansını da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmıştır. İhtisasını ise 2011-2015 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Kulak burun Boğaz Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.