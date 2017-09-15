Kemal Köker Caddesi trafiğe kapatılıyor

Şehit Yusuf Erin Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki ‘‘Viyadük Köprüsünün Yapım İşi‘‘ kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından köprünün kısa sürede bitirilmesi amacıyla çalışmaları 24 saat sistemiyle sürdüreceği açıklandı.

UKOME kararı doğrultusunda, 18 Eylül 2017 tarihinden başlayarak köprü yapımı tamamlanıncaya kadar Gazimuhtarpaşa Bulvarı Kan Merkezi köşesinden itibaren İstasyon Caddesi yönünde Kemal Köker Caddesinin araç trafiğine kapatılacak olmasından dolayı herhangi bir olumsuzluğa ve kazaya mahal vermemek için çalışmalarla ilgili olarak vatandaşların trafik yönlendirmelerine uymaları ve alternatif güzergahları izlemeleri gerektiği belirtildi.

Yetkililer, alternatif güzergahların, Kemal Köker Caddesini kullanmakta olan toplu taşıma araçlarının, Atatürk Bulvarı Eblehan Kavşağından gelen araçların direkt Başkarakol kavşağına veya sağa Gazimuhtarpaşa Bulvarına, Maanoğlu Kavşağından gelen toplu taşıma araçlarının sola veya sağa Kemal Köker Caddesini takip ederek sola Gazimuhtarpaşa Bulvarına ve Gazimuhtarpaşa Bulvarı (eski havuzlu kavşak istikametinden gelen) istikametinden gelen araçların ise sola 3 Nolu Caddeyi (Büyükşehir Belediyesi önünü) kullanmaları gerekiyor.

Diğer tüm araçların ise Kızılay Kan Merkezinden itibaren Gazimuhtarpaşa Bulvarı istikametine, Gazimuhtarpaşa Bulvarı istikametinden gelen araçların ise Bayazhan kavşağından sağa Atatürk Bulvarı istikametine yönelmeleri gerektiği belirtildi.