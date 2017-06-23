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23 Haziran 2017 15:23

Kemal Köker viyadük köprüsü yıkılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, trafik yükünü kaldıramayan Kemal Köker viyadük köprüsünü yıkma kararı aldı.

Kemal Köker viyadük köprüsü yıkılıyor

23 Haziran 2017 15:23


UKOME kararı ile yıkılacak olan Kemal Köker Viyadük Köprüsü 28 Haziran’dan sonra trafiğe de kapatılacak.


Köprünün 1990-91 yıllarında yapıldığını, artan trafik yoğunluğundan dolayı şehrin trafik yükünü kaldıramadığını ifade eden yetkililer, “Şehit Yusuf Erin Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayan köprü, artan trafik yükünü kaldıramıyor. Dilatasyon bölgeleri su geçiriyor ve taşıyıcı sisteminde ciddi hasarların ilerlediği görülmüştür. Böylesi hasarların sistemde ani ve beklenmeyen çökmeler olabileceğinden tehlike arz ediyor. Bu açıdan köprünün yıkımını karar verilmiştir” şeklinde ifade etti.


Köprünün yıkımı esnasında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi açısından köprünün altına denk gelen Kemal Köker Caddesinin Gazimuhtarpaşa Bulvarı Kızılay Kan Merkezi Kavşağından itibaren, 16 Nolu caddenin Ticaret Odası köşesinden valilik binasına kadar yan yollar dahil olacak şekilde yıkım işlemi tamamlanıncaya kadar tamamen araç trafiğine kapatılmasına karar verildiği açıklandı.


Yetkililer, 28 Haziran tarihinden itibaren herhangi bir olumsuzluğun veya kazanın yaşanmaması için vatandaşların çalışma olan yollarda trafik işareti ve yönlendirmelere uyulması gerektiğini belirtti.




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