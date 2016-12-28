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28 Aralık 2016 15:48

KEP 2 Projesine Gaziantep’te dahil edildi

KEP 2 Projesine Gaziantep’te dahil edildi

28 Aralık 2016 15:48

Gaziantep, ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi’ (KEP 2) kapsamına dahil edildi.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı liderliğinde yürütülen, ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi’ (KEP 2) kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki 14 pilot İl’e Gaziantep’ de dahil edildi. ‘Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesi’ (KEP 1) in devamı niteliğinde olan projenin öncelikli amacı, okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerden dolayı devam edemeyen, özellikle kız çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyor.
2015 senesinin Mart ayında başlayan KEP 2 projesinde, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van illerinde verilen eğitimler ve aile ziyaretleri ile bugüne kadar onbinlerce kişiye ulaşıldı. Daha çok çocuğun daha kaliteli bir eğitim alabilmesi amacıyla, KEP 2 projesi kapsamında eğitimciler eğitilmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda; Gaziantep’te ilk eğitim toplantısı 28-29-30 Aralık 2016 tarihinde yapıldı. İlde, eğitmenler bir araya gelerek okula devam oranlarının artırılması amacıyla farklı eğitimler aldı. 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, başta rehber öğretmenler olmak üzere farklı okullardan eğitimciler katıldı. Mesleki, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ana başlığı altında toplanan eğitimlerde, aktif öğrenme süreçleri, müfredat dışı faaliyetler, öğrencilerin okula bağlılığının artırılması, rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. Iki gün süren eğitimin üçüncü gününe veliler de dahil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda velilere, ‘Okula Devamın Önemi ve Gerekliliği’ anlatıldı. 2017 Nisan ayına kadar devam edecek eğitimler ve ev ziyaretleri sonucunda projede hedef 10 bin kız çocuğunu okula geri kazandırmayı amaçlıyor.



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