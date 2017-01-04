Kepengi açamayınca soygundan vazgeçtiler

Gaziantep’te eli bıçaklı 3 şahıs hırsızlık amacıyla geldikleri iş yerinin kepengini açamayınca soygundan vazgeçti. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi 72 nolu cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, ellerinde bıçak olan 3 şahıs Hilmi Yüksek’e ait iş yerine gelerek dükkanın kepengini açmaya çalışıyor. 3 şahıs bir süre zorladıkları kepengi bir türlü açamayınca olay yerinden uzaklaşıyor.



"Geceleri uyuyamıyoruz"

Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından dolayı geceleri uyuyamadığını belirten iş yeri sahibi Hilmi Yüksek, “Her gece bu mahallede bir yerde hırsızlık olayı yaşanıyor. Hırsızlar bizim rızkımızı soyuyorlar. Güvenlik güçlerimizden bu konuda biraz daha yardımcı olmalarını istiyorum’’ dedi.



Aynı binada bir başka hırsızlık

İş yerinde yaşanan hırsızlık girişiminin ardından aynı binanın otoparkında bulunan bir araca yönelen hırsızların, bu kez aracın camını kırarak içerisinde bulunan teyp ve televizyonu aldıktan sonra kayıplara karıştığı iddia edildi. Cezaların caydırıcı olmadığını belirten araç sahibi Ali Gezirgen ise aracında meydana gelen hasar ve hırsızlık olayından dolayı polise başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti.