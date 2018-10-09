Kıbrıs Mahallesinin sosyal tesisi hızla yükseliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesi'ne yaptırılan sosyal tesis ve taziye evi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kıbrıs Mahallesine yapılan sosyal tesis çalışmalarını ekibiyle birlikte inceleyerek, bilgi aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesis ağını hızla arttırdıklarını belirterek, “Her mahalleye bir sosyal tesis projesi kapsamında Kıbrıs Mahallemize yeni bir sosyal tesis ve taziye evi inşattı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kıbrıs Mahallemizde sosyal tesisi alanı olmadığı için evleri kamulaştırarak sosyal tesisimizi yapıyoruz. İnşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah bir ay gibi kısa bir zamanda sosyal tesisimizi tamamlamayarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şuanda 50'ye yakın sosyal tesis inşaatlarımız bulunuyor. Amacımız vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar her türlü hizmetinde yanında olmak. İnşallah bu hedef doğrultusunda Kıbrıs Mahallemizdeki sosyal tesisi ve taziye evimizi tamamlayıp mahallemizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.