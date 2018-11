Kileci'den 10 Kasım Mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Kileci yazılı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, her şeyden önce milletimizi, müşterek bir ideal etrafında birleştirerek istiklal mücadelesinin önderliğini yapan ve tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir liderdir. Ancak O'nu anmak kadar, anlamak da çok önemlidir. Vatanını en çok seven kişinin, görevini en iyi yapan kişi olduğu, zor şartlarda kurulan Cumhuriyet'i yaşatacak ve yükseltecek olanların bizler olduğumuzu, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bıkmadan, usanmadan çalışmamız gerektiğinin anlaşılması çok önemlidir. Bütün ilerlemelerin, insan fikrinin eseri olduğu ve fikirleri harekete geçirmenin birinci işimiz olduğunun bilincinde olarak, milletimizin medeni vasfı ve kabiliyeti sayesinde ülkemizin her yönü ile gelişmesi ve kalkınması için gayret göstermekten geri durmamalıyız. İhracatçı ailesi olarak da bize düşen, dünyada ayak basmadığımız tek köşe bırakmamak, her nerede hangi mal veya hizmete ihtiyaç duyuluyorsa onu en rekabetçi ve nitelikli şartlarda ihraç edebilmenin yollarını araştırmaktır. İhracatımızın miktarı kadar katma değerini de yükselterek, milli gelire katkımızı yukarılara çekebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kileci, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk Milleti için değil, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek olduğunu hatırlatarak, dünyanın örnek aldığı, geride bıraktığı başarıları ile saygı duyulan büyük devlet adamını aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.