Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:11

Kileci’den 19 Mayıs kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Türkiye’nin önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun iyi yetiştirilmesi halinde Türkiye’nin gelecek hedeflerini çok daha kolay ulaşacağını belirtti.

Kileci’den 19 Mayıs kutlaması

17 Mayıs 2018 12:11


Başkan Kileci 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin ve gençliğin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin en son TÜİK verilerine göre 12 milyon 989 bin 42 genç nüfusa sahip olduğunu anımsatan Kileci Türkiye nüfusunun yüzde 16,3’ünü teşkil eden bu nüfusun Türkiye için önemli bir veri olduğunu dile getirdi. Ülkenin en önemli sermayesinin gençleri olduğuna dikkati çeken Başkan Fikret Kileci, “Gençliğini doğru kanalize eden, eğiten, kariyerini doğru planlayan ülkeler, gelecekte söz sahibi olacaktır. Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip, bu nüfusun iyi yetiştirilmesi halinde Türkiye gelecek hedeflerine çok daha kolay ulaşacaktır. Son yıllarda gençlerin kıymeti daha da iyi anlaşıldı ve gençlere yönelik eğitimlerde artışlar dikkat çekti. Elimizdeki gençlerin kıymetini bilirsek kazanırız, aksi durumda kaybederiz .19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğe yol gösteren, gençlerin yolunu açan Atatürk’ü ve bu ülkenin bugüne gelmesinde pay sahibi olanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç