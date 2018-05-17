Kileci’den 19 Mayıs kutlaması

Başkan Kileci 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin ve gençliğin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin en son TÜİK verilerine göre 12 milyon 989 bin 42 genç nüfusa sahip olduğunu anımsatan Kileci Türkiye nüfusunun yüzde 16,3’ünü teşkil eden bu nüfusun Türkiye için önemli bir veri olduğunu dile getirdi. Ülkenin en önemli sermayesinin gençleri olduğuna dikkati çeken Başkan Fikret Kileci, “Gençliğini doğru kanalize eden, eğiten, kariyerini doğru planlayan ülkeler, gelecekte söz sahibi olacaktır. Türkiye önemli bir genç nüfusa sahip, bu nüfusun iyi yetiştirilmesi halinde Türkiye gelecek hedeflerine çok daha kolay ulaşacaktır. Son yıllarda gençlerin kıymeti daha da iyi anlaşıldı ve gençlere yönelik eğitimlerde artışlar dikkat çekti. Elimizdeki gençlerin kıymetini bilirsek kazanırız, aksi durumda kaybederiz .19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençliğe yol gösteren, gençlerin yolunu açan Atatürk’ü ve bu ülkenin bugüne gelmesinde pay sahibi olanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.