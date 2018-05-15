Kileci’den ihracat ve akıllı yatırım uyarısı

Fikret Kileci başkanlığında, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) toplanan Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yönetimi, sektördeki gelişmeler ve ihracatı değerlendirdi. Bir ülkeyi öne çıkaran, o ülkeye değer katan en önemli etkenler arasında maddi ve manevi değerleri ile bun bağlı olarak gelişen zenginlikleri olduğunu vurgulayan Başkan Kileci, “Her şeye maddi olarak bakmıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu tartışılmasına izin veremeyeceğimiz manevi değerlerimiz bizi biz yapan en önemli özelliğimizdir. Bütün bunların yanında dünyanın inkar edilemeyecek gerçekleri de unutmamak lazım. Şu an dünyada söz sahibi olan ülkelere baktığınızda bu gerçeği göreceksiniz. Bir ülke ne kadar zenginse global alanda sözü o kadar tesirlidir. Türkiye ekonomide önemli bir viraja girdi, bu virajı sağlıklı geçmenin en önemli kuralı ihracatı artırmak ve akıllı yatırımlara ağırlık vermekle mümkündür. Sahip olduğumuz maddi ve manevi zenginliklerimizi geliştirerek ve koruyarak, yeni nesillere intikal ettirerek varlığımızı daha güçlü bir şekilde sürdürmek zorundayız. Diğer taraftan ülkemizin sahip olduğu en önemli değerler arasında genç ve dinamik nüfusu göz ardı etmemeli, bu potansiyelimizi sektörlerimize doğru kanalize etmeliyiz. Burada nitelikli eğitim, sektörel eğitim ve geleceğe yönelik mesleklerin benimsenmesi için verilecek doğru rehberlikler önemlidir” dedi.

İhracatçılarımızın çabası ekonomiye pozitif değer katıyor

İhracatçıların ülkeye katkı sağlamak için gece-gündüz demeden çalıştığını ifade eden Kileci, bu fedakarlığın da rakamlara pozitif dönüş sağladığını dile getirdi. Tekstil ve ham maddelerinin dış satımda önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Kileci, “En fakiri de en zengini de tekstil ve ham maddelerini kullanmak zorundadır. Biri 10 alır biri 100 ama alır. Biz şimdi 10 alana 100, 100 alana da 1000 aldırmak için çalışıyoruz. Türkiye’den dünyanın farklı kıtalarına uçan uçakların içindeki yolcuların önemli bir kısmı ihracatçıdır. Bir gün Ortadoğu’da, bir gün Avrupa’da, pazar ayrımı yapmadan çalışan ve bunun sonunda ülkesine 1 kuruş giriş sağlayan bu insanların emeği inkar edilebilir mi? Hepsini canı gönülden kutluyorum, Allah yollarını açık etsin" diye konuştu.

Tekstilciler 4 ayda 952 milyon 528 bin dolarlık ihracata imza attı

Tekstil ve ham maddeleri ihracatında 4 ayda 952 milyon 528 bin dolarlık ihracatı imza attıklarını ifade eden Kileci, bu ihracatın içerisinde, iplikler, kumaşlar, elyaflar, konfeksiyon ürünleri, kimyevi maddeler, çimento ve toprak ürünleri ile makine ve aksamlarının yer aldığını anımsattı. İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri 43,1 payla ihracatta ilk sırada yer aldığını, bu bölgeye 4 ayda 398 milyon 488 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Kileci, Avrupa Birliği ülkelerini Ortadoğu’nun izlediğini kaydetti. Ortadoğu’nun ihracatının ise yüzde 28 payla 258 milyon 339 bin dolara ulaştığını dile getiren Kileci, ihracatın kalan kısmını ise diğer bölgelerin karşıladığını söyledi. Kileci, Türkiye’nin tekstil ihracatında Gaziantep’in İstanbul’un ardından ikinci sırada olduğunu sözlerine ekledi.