Kılıç, kilit taşı çalışmalarını inceledi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Hürriyet Mahallesi kilit taşı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

“Oğuzeli hizmetlerin en iyisine layık”

Oğuzeli'ne daha kaliteli yollar kazandırmak sürücülerin konforlu bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünün altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “İlçemizin daha modern ve standartları yüksek bir yer olması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, “Ekiplerimiz ile birlikte sürekli sahadayız. Oğuzeli'nin en ücra noktasına kadar insan odaklı hizmet verme gayretindeyiz. Oğuzeli hizmetlerin ve yatırımların en iyisine, en güzeline layıktır. Bizlerde bunun bilinci ile gece gündüz çalışıyoruz. İlçemize büyük bir değişim ve dönüşüm yapmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler ve projeler ile Oğuzeli'nin her bölgesine dokunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalardan vatandaşımızın memnuniyetini görünce yaptığımız işten ayrı bir keyif alıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere sabır ve hoşgörü gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.