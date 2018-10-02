Kılıç'tan eski güreşçilere ‘ahde vefa'

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Oğuzeli'nde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda bir zamanlar er meydanlarının tozunu attıran eski güreşçileri unutmayarak ahde vefa örneği gösterdi.

10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali kapsamında düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç eski güreşçilere madalya taktı.

“Onlar er meydanlarının pirleriydi”

Eski güreşçilere madalya takdimi sonra bir konuşma yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Peygamber Efendimiz (SAV) buyurur ki ahde vefası olmayanda hayır yoktur der. Bizde naçizane ahde vefamızı gösterme adına eskiden er meydanlarının pirleri olan eski güreşçilerimizi unutmadık. Cenab-ı Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. Biz bu ata sporumuzu onlardan öğrendik. İnşallah yeni güreşçilerimizde aba güreşlerinin devamlılığını sağlayacağız. Hepiniz tekrardan Oğuzelimiz'e hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.