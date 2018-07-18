Kılıç’tan Gaziantep Milletvekilleri’ne hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Milletvekillerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, halka hizmet noktasında birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Zorlu ve yorucu bir seçim sürecini geride bıraktık. Artık el ele verip çalışma zamanı. Hep birlikte Gaziantep’in ve Oğuzeli’nin kalkınması için koordineli bir şekilde çalışacağız. Hepsi birbirinden değerli milletvekillerimizin, var güçleriyle Gaziantep’e hizmet odaklı çalışacaklarından eminiz. Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.