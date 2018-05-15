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15 Mayıs 2018 12:34

Kılıç’tan Ramazan ayı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıç’tan Ramazan ayı mesajı

15 Mayıs 2018 12:34


Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında Ramazan ayının rahmet, merhamet ve bereket ayı olduğunu altını çizerek, bu maddi ve manevi mükafatların sınırsız olduğunu hatırlattı. Ramazan’ın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Kılıç, “Ramazan ayı paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bizi biz yapan gelenek ve değerlerimiz bu mübarek ayda daha kuvvetli hale gelir. Ramazan ayının milletçe bütünleşeceğimiz, barışın etrafında kenetleneceğimiz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu iklimde asıl olan aç ve susuz kalmak değil, Allah’ın rızasını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmektir. Böylesi bir sevgi bizi Hakka ve hakikate, insana ve insanlığa daha da yaklaştıracaktır. Bu Ramazan ayında da yine birbirinden güzel etkinlikleri halkımız ile buluşturarak Ramazan ayının maneviyatında uygun geçmesini hedefliyoruz. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan programlar ile hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan eğlencelerinin yaşatılması, hem de Oğuzeli halkına birbirinden güzel programlarla Ramazan sevinci ve coşkusunu bir arada yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan ayının ilçemize, ülkemizde ve tüm İslam aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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