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29 Haziran 2017 10:50

Kilis şehitleri memleketlerine uğurlandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Piyade Astsubay Şevket Anlıdelik ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay’ın naaşları memleketlerine uğurlandı.

Kilis şehitleri memleketlerine uğurlandı

29 Haziran 2017 10:50


Kilis’in Elbeyli ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Anlıbelik (30) yönetimindeki sivil askeri araç çarpışmış, kazada Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde, Piyade Astsubay Şevket Anlıdelik ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.


Her iki şehidin naaşları Gaziantep’teki otopsi işlemlerinin ardından bu sabah havalimanına getirildi. Gaziantep Havalimanı’nda yapılan uğurlama töreni sonrası şehitlerden Piyade Astsubay Şevket Anlıdelik memleketi Samsun’a gönderilirken, Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay ise memleketi Bingöl’e gönderildi.


Havalimanındaki uğurlama törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, diğer idari amirler ve askeri erkan katıldı.




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