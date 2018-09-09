Kilis’te yangında ölen Suriyeli çocuğun otopsisi tamamlandı

Kilis’te oturdukları evde çıkan yangında ölen Suriyeli çocuğun otopsisi tamamlanarak, cenazesi yakınlarına teslim edildi

Polatpaşa Mahallesi Mehmet Can Sokak’ta Suriye uyruklu Ömer Yusuf (36) ve ailesinin kaldığı ikamette elektrik kontağından yangın çıkmış, alevlerin bir anda evi sarması üzerine evde uyuyan Dayana Yusuf (12) olay yerinde yanarak hayatını kaybetmişti. Yangın üzerine olay yerine koşan komşular evde bulunan 5 çocuk ile anne Fatma ile baba Ömer’in de bulunduğu 7 kişiyi evden çıkarmıştı.

Yanarak hayatını kaybeden Dayana Yusuf’un cenazesi, otopsi yapılmak amacıyla Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na getirildi. Sabah erken saatlerde gerçekleşen otopsinin ardından Dayana’nın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Suriyeli kızın cenazesi, adli tıptan alınarak cenaze aracıyla Kilis’e götürülmek üzere yola çıkarıldı.