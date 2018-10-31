Kınalı kuzulara yol çantası

Son 2 yıl içerisinde 19 bin 114 askere içerisinde 26 çeşit malzeme bulunan yol çantası dağıtıldı.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere yapılan çanta dağıtımı, askerlere gidecek olan Mehmetçik tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında 26 farklı malzeme içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 19 bin 114 askere içerisinde 26 çeşit malzeme olan asker çantasından dağıttı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini bu projeler içerisinde bulunan “Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden” projesi olduğunu belirterek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, küçük bir hediye olarak gördüğümüz içerisinde 26 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımını sürdürdüğümüz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesine gelerek kendilerine verilen hediye çantaları alan Mehmetçikler Tahmazoğlu'nu ince düşüncesinden dolayı tebrik ederek, “Askere gitmeden önce böyle bir hizmetin olduğunu duyup, çantamızı almaya geldik. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırıyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.