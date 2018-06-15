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15 Haziran 2018 15:05

Kiraz ve vişneler dalda çürüyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kiraz ve vişneler dallarında çürüyor.

Kiraz ve vişneler dalda çürüyor

15 Haziran 2018 15:05

Çiftçiler 2 yıldır görülen hastalığın nedeninin araştırılmasını istiyor.


Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kiraz ve vişne yetiştirilen Kocçağız Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin ağacın meyveleri dallarında çürüyor. Yaklaşık 30 hanenin bulunduğu mahallenin sakinleri, tek gelir kaynakları olan kiraz ve vişnelerin dallarında çürümesine çok şaşırdıklarını belirterek, olayın sebebinin araştırılmasını istiyor.


Her yıl aynı şekilde kiraz ve vişne bahçelerinin bakımını yaptıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Keyifli, son 2 yıldır meyvelerin çürüdüğünü ifade etti. Keyifli, "Bu çürüme bir günde başladı. Neden oldu, nasıl oldu biz de anlamadık şu günlerde hasat zamanıydı ancak çürüme nedeniyle meyveler ağaçta kaldı. Dallardaki vişneler ve kirazlar kokmaya başladı. Ağaçları zamanında ilaçladık. Köydeki arkadaşlarımızda her zaman yaptığımız gibi ilaçlamayı gerçekleştirdi. Ziraat mühendislerine danışarak, bir çiçek döneminde, birde meyvelerin yeni yeni olgunlaştığı dönemde ilaçlamaları yaptık" dedi.


Geçen yıl 3 ton, bu yıl ise yaklaşık 10 ton ürünün heba olduğunu söyleyen Mehmet Keyifli, kendi imkanları ile yaptıkları araştırmada ürünleri bu hale getiren hastalığı tespit edemediklerini kaydetti. Çürümenin geçen yıla göre bu yıl 3-4 kat daha fazla olduğuna vurgu yapan Keyifli, "Daha önceki yıl da bu tip bir hastalık oldu. Ancak bu kadar yoğun bir şekilde olmamıştı. Şahsıma ve kardeşime ait toplam 300 ağacım vardı. Hepsi heba oldu. Şuanda zararım en az 15 bin TL" şeklinde konuştu.


Kiraz ve vişne üreticilerinden Mehmet Selvi ise topladıkları meyvelere alıcı bulamadıklarını kaydederek, "Arkadaşlarımızın çoğu hasat ettikleri kirazları hastalıkla olduğu satamıyor. Kirazlar çöpe gidiyor. Kirazların toptan olarak kilosu 3,5 TL’den, perakende olarak ise 5 TL’den satılıyor.Ama bu hastalıkları meyveleri kimseye satmak istemiyoruz. Diğer taraftan da bizler büyük bir mağduriyet yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Hastalığın son yıllarda bölgede değişen iklim koşullarından oluştuğunu tahmin ettiklerini belirten çiftçiler, yetkililere seslenerek bayram sonrasında hastalığın araştırılmasını da istedi.




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