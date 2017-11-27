Kış kampına katılacak doğa severlere iki farklı sürpriz

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, kış döneminde misafirlerini iki yeni etkinlikle ağırlamayı sürdürüyor. Daha önceki kamplarda zipline, ip parkuru, tırmanma duvarı, pentatlon, paintball, oryantring, doğa yürüyüşü etkinlikleriyle binlerce doğa severe ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında, el sanatları ve kitap okuma istasyonları oluşturuldu. Kış kampına katılanlar, kamp boyunca hem eğlenerek, faydalı bilgilere sahip olma fırsatı buluyor. Bileklik, kolye, kitap ayracı, taş boyama, anahtarlık, fotoğraf çerçevesi gibi el sanatlarının yapılacağı istasyonda bir yandan el becerilerini geliştirecek öğrenciler, bir yanda da kendi emekleriyle yaptıkları ürünleri kamp hatırası olarak sevdiklerine armağan edecek.

Şehitkamil belediyesi gençlik kampında el becerileri gelişiyor

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında faaliyete geçen el sanatları ve kitap okuma istasyonlarıyla katılımcı öğrencilerin fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerine daha fazla katkı sağlamayı arzuladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, kamp faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kamp alanımızda öğrencilerimizi, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle misafir ediyoruz. Kampçıların, gün boyunca dolu dolu bir zaman dilimi geçirebilmeleri adına eğitim istasyonlarının sayılarını arttırıyoruz. Doğada macera, heyecanla buluşan öğrencilerimiz, artık el sanatları istasyonunda el becerilerini geliştirecek, kitap okuma istasyonunda ise kitap okuma ve bilgi paylaşımı alışkanlığını artıracak. Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen faaliyetlere katılmak isteyen okullarımız, spor kulüplerimiz ve derneklerimiz Şehitkamil Belediyemiz iletişim numaralarından bilgi alabilirler” dedi.

Mevsim şartlarına göre etkinlikler düzenleniyor

Yaz, kış ayrımı yapmadan 4 mevsim boyunca kamp faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı Liderlerinden Yusuf Aykal, “Kamp alanımızda mevsim şartlarına göre etkinlikler düzenleniyor. Sıcak yaz aylarında açık havada doğayla buluşan öğrencilerimiz, soğuk ve yağışlı havalarda kamp yerleşkesinde bulunan atölyelerde, el sanatlarıyla ilgileniyor, kitap okuyor, geleneksel oyunlar oynuyor, milli ve manevi değerler eğitimlerine katılıyor. Kamp alanımızda mevsim şartlarına göre değişmeyen tek şey sportif faaliyetlerimiz. Katılımcı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden kamp sonrasında aldığımız olumlu dönütler bizleri de mutlu ediyor. Tüm gençlerimizi kamp alanımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmamı başkanımıza armağan etmek istiyorum

Kamp faaliyetlerine katılan öğrencilerinden Yaren Yünlü, el sanatları istasyonunda öğrendiği bilgilerle yapımına başladığı bilekliği tamamladığında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na armağan etmek istediğini söyledi. Öğrenci Yünlü, kamp faaliyetleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Arkadaşlarımla birlikte Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında unutulmaz bir gün geçirdik. El sanatları istasyonunda takı tasarımını öğrendik. Yapımına başladığım çalışmayı tam anlamıyla tamamlandığında bizlere birçok imkan sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na armağan etmek istiyorum. Şehitkamil’de çocuk olmak, genç olmak gerçekten çok güzel. Tüm öğrenci arkadaşlarıma Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampını görmelerini ve buradaki etkinliklere katılmalarını öneriyorum” diye konuştu.