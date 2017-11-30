Kış sporları büyük ilgi gördü

Her yıl binlerce çocuk ve genç yaştaki öğrencinin hayallerindeki branşta faaliyet gösterebilmek için tercih ettiği Şehitkamil Belediyesi spor okulları, bu dönemde mezunlarını yarışmacı takımlara yönlendirecek.

8 farklı branşta spor okulu faaliyetlerine yıl boyunca aralıksız olarak devam eden Şehitkamil Belediyesinde yeşil sahalardan parkeye, kortlardan kulvarlara kadar çalışma temposu hiç düşmüyor. Her yıl binlerce sporcu öğrencinin basketbol, badminton, halk oyunları, futbol, geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında eğitim gördüğü spor okullarında şampiyon sporcular yetişiyor. Yıldız bir sporcu olma arzusuyla Şehitkamil Belediyesi Spor Okullarını tercih eden yeteneklere, alanında uzman eğitmenler çalışmalarda büyük ilgi gösteriyor.

“Sürekli spor alışkanlıkları için tesislerin sayısını arttırıyoruz“

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün işbirliği içerisinde yürüttüğü sportif faaliyetlerle topluma faydalı, sosyal alanda duyarlı ve marka değeri yüksek spor müsabakalarında şampiyonluğunu ilan etmiş milli sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kış spor okullarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz sportif faaliyetlerle çocuk, genç, yetişkin birçok kişiye sağlıklı ve bilimsel şartlarda spor yaptırmayı arzuluyoruz. Düzenli spor yapma bilincini yaygınlaştırmak için branşlara özgü fiziksel olanaklar oluşturmak gerekiyor. Bu bağlamda ilçemizin farklı noktalarına sportif tesisler kazandırıyoruz. Spor okullarımızda kendi öz kaynaklarımızla yetişen sporcularımız, sadece Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde değil ilimizde faaliyet gösteren amatör veya profesyonel spor kulüplerinin altyapılarında spor hayatlarına devam ediyor. Şu anda basketbol, badminton, halk oyunları, futbol, geleneksel çocuk oyunları, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarında spor okulları eğitimlerimiz hafta içi ve hafta sonu seanslarıyla devam ediyor. 8 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerden 4-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımız ve gençlerimiz yararlanabiliyor. Spor okullarımızın henüz başında sporcu öğrencilerimizi sağlık taramasından geçiriyoruz. Bu uygulamanın yanı sıra bir sağlık kuruluşunda spor yapabileceklerine dair bir muayeneden geçmelerini tavsiye ediyoruz. Sağlık durumlarını tespit ettiğimiz öğrencilerimizin bilimsel kriterlerdeki test bataryalarını kullanarak ölçümlere tabi tutuyoruz. Bu sürecin ardından danışman spor uzmanlarımız öğrencilerimizi doğru branş seçmeleri ve seçtikleri branşta fiziksel ve teknik anlamda gelişimleri adına yönlendiriyorlar. Spor okulu çalışmalarında emeği geçen tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediyesi Basketbol Spor Okulları Eğitmenlerinden Mustafa Derdin, sporcu velilerinin eğitim süreci boyunca çocuklarına gerçekleştirdikleri sportif faaliyetlerle örnek olduklarını söyledi. Derdin, “Sportif eğitim sürecinde değerli velilerimiz, en önemli takım arkadaşlarımız. Spor okulu çalışmalarımızda ortalama ders süremiz bir buçuk saat civarında bu süre zarfında onları tribünlerde ağırlamak yerine tesislerimizin imkan verdiği ölçüde sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Sportmen anne ve babalar, sporcu bir neslin yetişmesine büyük katı sağlıyor. Gerçekleştirdikleri faaliyetle örnek oluyorlar. Yaşam boyu sporun önemine dikkat çekemeye devam edeceğiz. 7’den 70’e herkes için spor merkezlerimizin kapıları ardına kadar açık. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha spor yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.