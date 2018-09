Kısırlığın tarihini keşfeden Yrd. Doç. Dr. Demır Anka'da

Doç. Dr. Mustafa Demir'i kattı.

Hizmete girdikten kısa süre sonra sadece Gaziantep'in değil, bölgenin de önemli sağlık merkezi haline gelen Özel Gaziantep Anka Hastanesi, güçlü hekim kadrosuna yeni isimler eklemeye devam ediyor. Tarihteki ilk kısırlık hastalığının tanısı ve tedavisini 4 bin yıl önce Asurlular tarafından yazılan bir çivi yazısı olan kil tablette Yrd. Doç. Dr. Ahmet Berkız Turp' la birlikte bularak adından söz ettiren tüp bebek üzerine spesifik çalışmaları bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin uzman kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir kimdir?

2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, uzmanlığını 2013 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı.2015- 2016 yılları arasında Belçika Jan Palfijn Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde, 2016-2018 yılları arasında ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ve Tüp Bebek Merkezi'nde yardımcı doçent olarak görev alan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir 'in uzmanlık ve ilgi alanları, kadın hastalıkları ve doğum, tüp bebek tedavisi, vajinal düzeltme ameliyatı, idrar kaçırma tedavisi ve endoskopik cerrahidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, ''Infertilityandsurrogacyfirstmentioned on a 4 bin-year-old Assyrianclay tablet of marriagecontract in Turkey'' adlı Uluslararası dergide yayınlanan tarihteki ilk kısırlık hastalığının tanısı ve tedavisini 4000 yıl önce Asurlular tarafından yazılan bir çivi yazısı olan kil tablette bularak, kısırlığın yazılı en eski tarihini keşfeden ekibin doktoru olarak adından söz ettirmiştir. Bu çalışma kendi alanında NTV'de 2017 yılının Dünya da en çok ses getiren ve etki bırakan ilk 10 keşif arasında, yurtdışı Gap Watch Jerusalem'de 2017 yılında dünyanın ilk 5 keşfi arasına girmiştir. Amerikan arkeoloji ensütisinde yer almış ve dünya da her ülkede haber olmuştur. Yrd. Doç. Dr. Demir, bu keşfi ile Türkiye'nin tüm dünyaya tanıtımından dolayı yerel yönetim tarafından ödüllendirilmiştir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, ayrıca Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite kitabının bölüm yazarlığını da yapmıştır.