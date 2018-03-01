Kişisel gelişim uzmanı Demirkıran, Gaziantepli gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan söyleşide öğrencilere kendine has anlatım üslubu ile seslenen Demirkıran, “Kendinize bir hedef koyun. Hedefi olmayan bir öğrencinin geleceği boşta kalır” dedi.

Türk insanın çok zeki ve akıllı olduğunu ifade eden Demirkıran, Türkiye’de ve dünyada yaşadığı ilginç olayları öğrenciler ile paylaştı. Sınava girecek olan öğrencilerin hedeflerinden asla vazgeçmemesi gerektiğini belirten Demirkıran, eğlenceli ve güldürü içerikli filmler izlemelerini tavsiye etti.

Gaziantep’e 15. kez geldiğini, Türkiye’nin tüm illerini ve yaklaşık 800 ilçesinde seminer ve söyleşilerde bulunduğunu aktaran Erdal Demirkıran, geçen sene Gaziantep Kitap Fuarı’nda en çok kitap imzalayan yazar olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tüm gençlerin çok farklı geleceklerinin bulunduğunu ifade ederek, insanın öncelikle kendine inanması gerektiğini söyledi.

“Mesleğinizi kendiniz seçin“

2 milyon nüfuslu şehrin 750 bininin 18 yaş altında genç olduğunu yineleyen Şahin, bu açıdan bakıldığı zaman üzerinde büyük bir sorumluluk ve emanetin olduğunu belirtti. İnsanın önce kendini tanıması ve test etmesi gerektiğini dile getiren Şahin, “Kendinizi test edin ve genetik kodlarınız ne olmanızı gerektiriyorsa o mesleği seçin. ‘Ailenizin şu kadar puan al, doktor ol’ demesi ile kendinizi yönlendirmeyin. Benim genetiğim sanatçı olmamı gerektiriyor, ‘ben sanatçı olacağım, beden eğitimi öğretmeni olacağım’ gibi ifadelerle kendinizi çok iyi tanımlayan. İyi puanlar alıp matematikçi veya kimyacı olup bizi mutlu etmeyecekse bu başarıyı getirmemiş demektir. Kendi kendinize sorun. Benim genetik kodlarım neye elverişli ve ben ne olmak istiyorum. Bu sizin için çok önemli bir soru. Kendi mesleğinizi kendiniz seçin, başkalarına bırakmayın” şeklinde konuştu.

Şahin, katkılarından dolayı Demirkıran’a teşekkür edip çiçek takdim etti. Erdal Demirkıran ise başkana imzalı kitaplarını hediye etti.