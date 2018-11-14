Kız çocukları için HPV aşısının önemi

Erkan Hüner, genç yaşlarda görülen rahim ağzı kanserinden korunmak için aşı yapılması gerektiğini belirterek, aşı için en ideal dönemin 11-12 yaş aralığı olduğunu söyledi.

Rahim ağzı kanserinin, kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserinden daha tehlikeli olduğunu söyleyen Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzm. Dr. Erkan Hüner aşı ile bu kanser türünden korunabileceğini söyledi. Bu iki çeşit aşıların kanserden korunmakta önemli rol üstlendiğini ifade eden Hüner, "Rahim ağzı kanseri daha çok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir. Her yıl dünyada 500 bin yeni rahim ağzı kanseri tanısı konulmaktadır. Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Kadınlarda en çok görülen kanser sıralamasında meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, yaşamı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önüne geçmektedir. Kanser için her iki aşıda kansere neden olan HPV 16 ve 18'e karşı antijen vardır ki bu iki tip rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70-80'inden sorumludur. Aşılar içerisinde bulundurdukları bu iki HPV tipine karşı yüzde yüz korurlar. Dörtlü aşıda (Gardasil) ayrıca siğillerin yüzde 90'ından sorumlu olan HPV 6 ve 11'e karşı kesin koruma da söz konusudur. Aşı yapılsa da diğer tiplerle kanser gelişebileceğinden Pap smear taramasına devam edilecektir. Rahim ağzı kanseri aşısını HPV ile hiç karşılaşmadan yaptırmak servikal kanser vakalarının çoğunu önleyebilir. Rahim ağzı kanserinin yanı sıra bajinal ve vulva kanserlerinde de koruyucudur. 4 ve 9'lu tür aşılar kadın ve erkeklerde genital siğilleri, anal kanserleri önleyebilir. Bazı HPV türleri ağız ve boğazda gelişen kanserlerle de bağlantılı olduğu için bu kanserlere karşı da koruma sağlar. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), 11-12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklara rutin HPV aşısı önermektedir. Rahim ağzı kanseri aşısı için en ideal aşılama zamanı cinsel deneyim henüz başlamadan yani HPV virüsü ile temas olmadan önceki dönemdir. HPV bulaştığında aşı önerilen zamanda yaptırılması kadar etkili olmayabilir. Ekim 2016'da CDC önerisi ile 9-14 yaşlarındaki tüm ergen ve gençlerin, önerilen üç doz programından ziyade, en az altı ay arayla iki doz HPV aşısı almasını önermektedir. 15-26 yaşları arasında aşı yaptıracak gençler ve genç erişkinlerin üç doz aşı yaptırması önerilmektedir" dedi.

Uzman Doktor Hüner, olası servikal kanserinin önün geçmek adına HPV aşısının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çocuk aşı programında da dahil olması gerektiğini de sözlerine ekledi.