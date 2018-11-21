Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Vali Gül'e ziyaret

Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyeleri Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kızılay'ın Türkiye genelinde olduğu kadar, Gaziantep özelinde ve Suriye sınırında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Kızılay'ın vatandaşların her zaman yanında olmaya devam eden bir kurum olduğunun altını çizen Vali Gül, "Kızılay, Türkiye'nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Bu anlamda vatandaşlar Kızılay'a her zaman güvenmiştir. Kızılay hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor” dedi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise kendilerini kabul eden Vali Gül'e teşekkür ederek, Gaziantep'in “ensar şehir” olduğunu ifade etti. Kınık, Türk Kızılayı'nın Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan ve insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Suriyeli mültecilerin karşılamak için Kızılay olarak Gaziantep'te ve bölge başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yaraları sarmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Ziyarette, Türkiye Kızılay Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı olarak yeni görevlendirilen Nihat Yıldırım da hazır bulundu.