KKTC Başkonsolosu Erhan Özkan Araban’da

Başkonsolos Erhan Özkan ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı’yı ziyaret etti. Kaymakam Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kardeşlik bağı ile birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Başkonsolos Özkan da, 1963-1974 tarihlerindeki Kıbrıs’ta yaşanan olaylara değinerek, Türk halkının çektiği sıkıntılardan bahsetti. Türk Ordusu ve Türk halkına şükranlarını sunan konsolos Özkan, "Kıbrıs’ta vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.