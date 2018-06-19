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19 Haziran 2018 19:58

KKTC Başkonsolosu Erhan Özkan Araban’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Emin Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

KKTC Başkonsolosu Erhan Özkan Araban’da

19 Haziran 2018 19:58


Başkonsolos Erhan Özkan ile Araban Kaymakamı Emin Bağlı’yı ziyaret etti. Kaymakam Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kardeşlik bağı ile birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Başkonsolos Özkan da, 1963-1974 tarihlerindeki Kıbrıs’ta yaşanan olaylara değinerek, Türk halkının çektiği sıkıntılardan bahsetti. Türk Ordusu ve Türk halkına şükranlarını sunan konsolos Özkan, "Kıbrıs’ta vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.




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