KKTC Kültür ve Turizm Bakanı’ndan Gaziantep Valiliğine ziyaret

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Fikri Ataoğlu’nu Gaziantep Vali vekili Uğur Aladağ karşıladı.

Şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamada bulunun Fikri Ataoğlu, Gaziantep’e gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Gaziantep’e yapılan uçuşlar içerisinde ilk 3 arasındayız. Ocak ve şubat ayları içerisinde 3. sırada olduğumuzu ve mart ayı içerisinde ilk sırada yer aldığımızı belirtmek isterim. Bu uçuşlar arasında 2017 yılında Kuzey Kıbrıs’tan Gaziantep’e yapılan seferlerin ilk üç sırada olduğunu bilinmesini istiyorum. Bu tablo aramızdaki bağın bir nevi kurulduğunun göstergesidir“ diye konuştu.

Gaziantep Valisi Uğur Aladağ ise, KKTC Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Aladağ’a teşekkür ederek, “Şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gaziantep’in turizm ve kültür anlamında ilişkileri uzunca bir süredir devam etmektedir“ ifadelerini kullandı.