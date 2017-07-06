KKTC Tanıtım Günleri Gaziantep’te yapılıyor

Gaziantep’te gerçekleştirilecek etkinlikte KKTC’nin başta turizm, emlak ve yüksek öğrenim olanakları yanında yerli üretimi de tanıtılacak

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacağı etkinlikler, 7 Temmuz 2017’de Gaziantep Grand Hotel’de verilecek kokteyl ile başlayacak Yapılacak olan Kuzey Kıbrıs sunumu ardından toplantılar gerçekleştirilecek.

8 Temmuz 2017’de Sanko Park AVM’de KKTC Tanıtım Şöleni ile devam edecek. Etkinlikte, Kuzey Kıbrıs’ın insani, turistik, tarihi, sportif ve sağlık gibi özellikleri tanıtılacak.

8 Temmuz cumartesi günü Sanko Park AVM’de saat 18.00’da başlayacak olan programda KKTC, Mağusa halk dansları derneği gösterisi, Anadolu Ateşi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halka Dansları ekibi, Rotar Müzik Grubu ve Halk Dansları gibi etkinlikler de yer alacak.