KOAH hastalığının tedavisine dikkat

Demet Çetin, KOAH hastalığının dünyada 4. ölüm nedeni olan ve yaygınlığı giderek artan kronik hava yolu hastalığı olduğunu, tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık olabileceğini söyledi.

Dünya KOAH günü dolayısıyla açıklama yapan Demet Çetin, KOAH hastalığının tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık olabileceğini belirtti.

Dr. Demet Çetin KOAH hastalığının erken teşhisine dikkat çekerek, "KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Akciğerin tıkayıcı, kronik yani devamlı olan hastalığı anlamına gelmektedir. KOAH oldukça yaygın bir hastalıktır, yaşam kalitesi üzerinde çok önemli etkileri vardır ve çok sayıda insanın ölümüne yol açmaktadır. Ancak her 10 KOAH'lı hastadan 9'u hastalığını bilmemektedir. Bu durum hastalığın geç teşhis edilmesine ve yeterince tedavi edilmemesine neden olmaktadır" dedi.

KOAH tarama testinden bahseden Dr. Demet Çetin uyarılarda bulunarak, "Sık öksürükleriniz oluyor mu, Balgam çıkartıyor musunuz, Yaşıtlarınıza göre nefesiniz daha kolay mı daralıyor, 40 yaşını aştınız mı, Sigara içiyor musunuz ya da önceden içtiniz mi, Bu sorulardan en az 3'üne evet diyorsanız risk altındasınız demektir. Bunun için göğüs hastalıkları doktoruna başvurarak çok basit ve kolay uygulanan bir test olan solunum fonksiyon testi diğer bir deyişle nefes ölçüm testi yaptırarak bunu öğrenebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Dr. Çetin, KOAH hastalığı eğer tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık olduğunu anlatarak, "KOAH hastalığının en önemli ve en büyük nedeni sigara kullanımıdır. Sigara içenler içmeyenlere göre 10 kat daha fazla KOAH hastalığına yakalanmaktadırlar. KOAH'ın en önemli belirtileri uzun zamandır devam eden nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmalarıdır" ifadelerini kullandı.

KOAH'ın tedavisi vardır ve hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, tedavinin de o kadar etkili olduğunun altını çizen Dr. Demet Çetin, "KOAH teşhisi konulan hastalar öncelikle sigarayı bırakmalıdır. Doktorlarının önerilerine uygun şekilde ilaçlarını kullanarak, egzersiz yaparak ve sürekli aktif kalarak (doktorunun önerilerine uygun aktiviteleri seçerek) hastalıklarının ilerlemesini durdurabilirler ve kendilerini daha iyi hissedebilirler. Bu nedenle belirtilen şikayetleri yaşayanların kendisine bir nefeslik zaman ayırıp ve nefes ölçüm testi yaptırması son derece önemlidir" diye konuştu.