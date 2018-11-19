Kobi toplantısı Cem Seymen'in moderatörlüğünde GTO'da yapılacak

Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) üyelerinin gelişmeleri takip edebilmeleri için düzenlendiği etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 13.30'da “Desteklerle Büyüyen Kobiler” toplantısı gerçekleştirilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 13.30'da Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde KOBİ'lere sunulan destekler ekonomist ve televizyon program yapımcısı Cem Seymen'in moderatörlüğünde ve KOBİ'lere destek sağlayan kurumların uzmanları eşliğinde konuşulacak.

GTO tarafından bu konuda yapılan açıklamada, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Hüseyin Özhan'ın yerelde ve küresel pazarda KOBİ'lere ilişkin konuşmalarının ardından ekonomist ve televizyon program yapımcısı Cem Seymen'in moderatörlüğünde 'Desteklerle Büyüyen Kobiler' paneli gerçekleştirilecek.

Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'ler için var olan destek mekanizmalarının anlatılacağı panele Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, KOSGEB Başkanlığı, TÜBİTAK ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan uzmanlar konuşmacı olarak katılarak katılımcıları bilgilendirecek.

GTO ve EBRD'nin bölgedeki KOBİ'lere daha iyi hizmet sunabilmek için yaptıkları işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlik 21 Kasım 2018 Çarşamba günü Saat 13.30'da Oda toplantı Salonu'nda başlayacağı belirtildi.