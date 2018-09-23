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Kocaeli'nde Oğuzeli rüzgarı

Kocaeli’de bu yıl 2.

Kocaeli'de bu yıl 2.'si düzenlenen yöresel ürünlerin ve lezzetlerinin tanıtıldığı Gaziantep Tanıtım Günleri'nde Oğuzeli rüzgarı esti.


İzmit'te bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde Gaziantep Dernekler Federasyonu ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri gerçekleşen fuarda Oğuzeli Belediyesi'de stant açtı.


Oğuzeli Belediyesi'nin açtığı stant büyük ilgi görürken, ziyaretçiler Oğuzeli'ne ait kurutmalık çeşitlerinden nar ekşisine, Ezo Gelin'den zeytine çok sayıda ürün misafirlerin beğenisine sunuldu.Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gaziantep Dernekler Federasyonu Hasan Özaygut ve Kocaeli Gaziantepliler Dernek Başkanı Ahmet Fevzi Öner Oğuzeli Belediyesi'nin açmış olduğu standı gezerek görevlilerden bilgi aldılar.


Ezo Gelin heykeline büyük ilgi


Güzelliği ve çilesi türkülere, filmlere konu olan, Barak Ovası'nda efsane gibi anlatılan, manevi miras ve simge olarak Barak kültürünün bir parçası olan Ezo Gelin Kocaeli'nde düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde fuarı gezmeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.


Oğuzeli Dokuzyol Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesiOğuzeli Belediyesi stant görevlileri tarafından gelen misafirlere tanıtıldı. Oğuzeli Belediyesi standını gezen ziyaretçiler Ezo Gelin heykeli ile bol bol fotoğraf çekindi.

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