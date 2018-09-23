Kocasının işine merak sardı iş kadını oldu

Sedefçilik yapan kocasının işine merak saran 42 yaşındaki Nurgül Türkmen, İşkur'un desteklediği kurslara giderek kendi iş yerini kurarak iş kadını oldu.

Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Nurgül Türkmen, ev hanımı iken kocasının yaptığı sedef işlemeciliğine merak sardı. Kocasının yaptığı Osmanlı, Selçuklu kültürünü çok beğendiğini söyleyen Türkmen, sedefçilik yapmaya karar verdiğini ve İşkur'un açtığı kurslara başvurduğunu belirtti. Kursu bitirince kendine ait bir iş yeri açtığını ifade eden Türkmen, şuanda kazancının çok iyi olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi.

3 çocuk annesi 42 yaşındaki Nurgül Türkmen kocasının mesleğinin ilgisini çektiğini belirterek, “Kocam sedefçilik ustası eve getirdiği sedeflerin üzerindeki motifler çok hoşuma gidiyordu. Bende yapmak istedim. Çünkü bu iş aileden gelen bir meslek, bende dedim ben niye yapmayayım ve yapmaya karar verdim. Sedefçiler ve Bakırcılar odası başkanlığında bu kursun verildiğini öğrendim. Bende bu mesleği öğrenmek için İşkur'un destekleriyle kursa başladım. İyi ki yapmışım çünkü bu meslekler ölmeye yüz tutmuş bu işi herkese öneriyorum ölmesin bu meslek dallarımız” dedi.

İşkur ile tanıştım bana büyük faydası oldu

İşkur ile tanışmasının kendisine büyük fayda sağladığının altını çizen Türkmen, “Bu işi İşkur'un desteklediğini duyunca başvurdum. Yaklaşık 4 aylık bir kurstan sonra işi öğrendim. Bu süreçte İşkur'un bana maddi ve manevi desteği oldu. Herkese öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerime yoğun talep alıyorum”

Satışının iyi olduğunu ifade eden Türkmen, “ Şuanda işlerim çok iyi ekonomik açıdan aileme büyük katkım oluyor. En çok sattığım sedeflerim genelde tavla, takı kutusu, masa ve sandalye talepten gayet memnunum. Keşke daha önce bu işe başlasaydım. Evde oturak kadınlara da boş oturmasınlar İşkur'un kurslarına gidip bir meslek öğrensinler. Çevremden de çok olumlu destek görüyorum” diye konuştu.