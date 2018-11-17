Koçer ve Fadıloğlu'dan ayakkabıcılar odasına ziyaret

Ziyarette ayakkabıcı esnafının yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümleri konuşuldu.

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve esnafın sorunlarına çözüm üreten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son esnaf ziyaretini AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte gerçekleştirdi. Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası yönetim kurulu üyeleri ve ayakkabıcı esnafı da hazır bulundu.

Derdimiz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek

Şehrin üretiminin artmasına yönelik üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, mümkün olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla periyodik olarak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Şehirde yaşayan birer gözlemci olarak bizim göremediklerimizi, eksiklikleri bizlerle paylaşırsanız bu eksiklikleri çözerek şehrimizi daha ileri noktaya götürmek adına gayret göstereceğiz. Allah, hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Derdimiz milletimize en iyi şekilde hizmet etmek. Şehrimizin üretimine, dolayısıyla da ülke ekonomimize doğrudan katkı sağlayan sizlerin daha ileri gitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu memlekete hizmet etmek adına hepimiz bulunduğumuz yerde en iyi hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz. Herkesin kendine göre üstün olduğu, başarılı olduğu işler var. Başarılı olan yönümüzü ortaya çıkararak, en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sanayicilerimizin önünü açacak çok önemli işler yapıldı

Sanayi esnafının kalkınması için önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Şehitkamil Belediyemizin şehrin tamamında yapmış olduğu hizmetleri çok yakinen izliyorum. Vatandaşlarımızdan olumlu yönde geri dönüşler alıyorum. Şehitkamil Belediyesi, gerçekten hizmet anlamında Gaziantep'in geleceğini ilgilendiren önemli hizmetlere imza atıyor. Sanayicilerimizin önünü açacak çok önemli işler yapıldı. Açılan yeni yollarla birçok yeni üretim alanı oluşturuldu. Sizlerin üretimi, ülkemizin kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemlidir. Sizin talep ve istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.