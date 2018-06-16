Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 17:54

Koçer’den 15 Temmuz şehidi Seyit Ahmet Çakır’ın ailesine ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 4.

Koçer’den 15 Temmuz şehidi Seyit Ahmet Çakır’ın ailesine ziyaret

16 Haziran 2018 17:54

Sıra Milletvekili adayı Nejat Koçer, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında FETÖ’cülerin Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’ne yaptığı bombalı saldırılarda şehit olan Seyit Ahmer Çakır’ın ailesini ziyaret etti.


Ziyarette Şehit Seyit Ahmet Çakır’ın annesi Asiye Çakır ve babası Şahin Çakır ile görüşen Koçer, aileye bir eksikleri, bir sıkıntıları olup olmadığını sordu. Olayın olduğu günden, bu güne kadar hep şehit ailesinin yanında olduklarını söyleyen Koçer, hain darbe girişimini yapan FETÖ terör örgütünün bu olayların cezasını çektiğini ve daha fazla çekeceğini söyledi. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Koçer, "15 Temmuz’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit olan Kahraman Özel Harekat Polisimiz Seyit Ahmet Çakır’ın ailesini ziyaret edip bayramlaştık. Şehidimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.


Şehit Çakır’ın ruhuna dualar okunurken, Baba Şahin Çakır, Milletvekili Nejat Koçer’e ziyareti için teşekkür edip, oğlu Seyit Ahmet Çakır’ın mezarına Türkiye’nin her yerinden gelenlerin olduğunu aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç