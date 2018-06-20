Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:22

Koçer’den Üretim ve istihdam desteği sürecek mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve bir grup partili Almacı Pazarı ile trikocu esnafını ziyaret etti.

Koçer’den Üretim ve istihdam desteği sürecek mesajı

20 Haziran 2018 15:22


Gaziantep’te yöresel gıda ürünleri ile tüketicilerden büyük ilgi gören Almacı Pazarı esnafı ile sohbet eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve belediye başkanları, daha sonra trikotajcı esnafı gezerek, sektörün ve ekonominin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Milletvekili Nejat Koçer, triko imalatında Gaziantep’in ülke genelinde ilk sıralarda geldiğini belirterek, "Gaziantep olarak en çok başarılı olduğumuz, pazara hakim olduğumuz sektörlerden biri de triko sektörüdür. Sektörün daha da büyümesi için istihdam, üretim ve ihracatla ilgili her konuda esnafımızın, imalatçımızın yanındayız" şeklinde konuştu.


Trikocularla toplantı


Koçer ve beraberindekiler daha sonra trikocu esnafın katıldığı bir toplantı yaptı. Gaziantep Çorap ve Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak ve Oda yöneticilerinin de bulunduğu toplantıya, trikocu esnaf büyük ilgi gösterdi. Trikocu esnafa ülke ekonomisinin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koçer, ekonomide yapısal anlamda hiçbir sorun olmadığını söyledi. Koçer, "Türkiye ekonomisi yapısal anlamda çok güçlü. Ekonomi yönetimimiz çok başarılı. Finansal disiplin ve güçlü mali politikamızla, Merkez Bankasının döviz rezervlerini yükselttik. 2002’de toplanan vergiler yüzde 85 oranında faizlere gidiyordu. Şimdi bu vergiler ekonomiye yani tekrar vatandaşımıza hizmet olarak dönüyor" diye konuştu.


Koçer, AK Parti olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çok sayıda düzenleme yaptıklarını belirterek, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerden sonra da esnaf, sanayici, çiftçi başta olmak üzere üreten kesime yönelik üretimi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı teşvik edici düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç