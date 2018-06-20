Koçer’den Üretim ve istihdam desteği sürecek mesajı

Gaziantep’te yöresel gıda ürünleri ile tüketicilerden büyük ilgi gören Almacı Pazarı esnafı ile sohbet eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve belediye başkanları, daha sonra trikotajcı esnafı gezerek, sektörün ve ekonominin genel durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Milletvekili Nejat Koçer, triko imalatında Gaziantep’in ülke genelinde ilk sıralarda geldiğini belirterek, "Gaziantep olarak en çok başarılı olduğumuz, pazara hakim olduğumuz sektörlerden biri de triko sektörüdür. Sektörün daha da büyümesi için istihdam, üretim ve ihracatla ilgili her konuda esnafımızın, imalatçımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Trikocularla toplantı

Koçer ve beraberindekiler daha sonra trikocu esnafın katıldığı bir toplantı yaptı. Gaziantep Çorap ve Trikotajcılar Odası Başkanı Reşit Durak ve Oda yöneticilerinin de bulunduğu toplantıya, trikocu esnaf büyük ilgi gösterdi. Trikocu esnafa ülke ekonomisinin gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koçer, ekonomide yapısal anlamda hiçbir sorun olmadığını söyledi. Koçer, "Türkiye ekonomisi yapısal anlamda çok güçlü. Ekonomi yönetimimiz çok başarılı. Finansal disiplin ve güçlü mali politikamızla, Merkez Bankasının döviz rezervlerini yükselttik. 2002’de toplanan vergiler yüzde 85 oranında faizlere gidiyordu. Şimdi bu vergiler ekonomiye yani tekrar vatandaşımıza hizmet olarak dönüyor" diye konuştu.

Koçer, AK Parti olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çok sayıda düzenleme yaptıklarını belirterek, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerden sonra da esnaf, sanayici, çiftçi başta olmak üzere üreten kesime yönelik üretimi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı teşvik edici düzenlemeleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.