Konservatuarlı genç sesler Kurtuluş günü için sahne aldı

yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen Genç Seslerden Kurtuluş Konseri yoğun ilgi gördü. Konservatuvar bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan Genç Sesler Korusu, konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Şehitkamil Belediyesinin 25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinin seslendirildiği kurtuluş konserinde Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Gazianteplilerle buluşan Genç Sesler Korusu, başarılı solo ve koro performanslarıyla konseri izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen konserde sahne alan Konservatuvarlı sanatçılar, gece boyunca her şarkıdan sonra uzun süre alkışlandı.

"Genç yeteneklerimiz sanatımızın geleceğidir"

GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Söylemez yönetiminde düzenlenen Genç Seslerden Kurtuluş Konserinin finalinde konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç yeteneklerin sanatın geleceği olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında "25 Aralık Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiğimiz Genç Seslerden Kurtuluş Konserinde genç sanatçılarımızla gurur duyduk. Gençlerimiz ecdadımızın bizlere yaşattığı gururu geleceğe taşıyorlar. Şehrimizde konservatuvarın olması müziğe ilgili duyan gençlerimiz adına büyük şans. Biz de elimizden geldiği kadar gençlerimizi desteklemeye, yanlarında olmaya, onlara daha çok fırsat vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz, sanatımızın geleceğidir. Bugün Türk müziğinin nadide eserlerini seslendiren genç öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizdeki bu huzur ortamı devam ettiği müddetçe biz de bu tip organizasyonların sayısını arttıracağız" dedi.

"Verilen fırsatlardan dolayı müteşekkiriz"

Genç sanatçılara fırsat veren Şehitkamil Belediyesine müteşekkir olduklarını söyleyen GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Söylemez, 25 Aralık Kurtuluş Konseri sonrasında yaptığı açıklamada, “Şehitkamil Belediyemiz, Konservatuvarlı öğretim görevlilerimize ve değerli öğrenci arkadaşlarıma bu yıl ikinci kez sahne alma fırsatı verdi. Belediyemizin öğrencilerimize verdikleri büyük desteğe ve vatandaşlarımızın konsere gösterdikleri büyük ilgiye müteşekkiriz. Konser boyunca elimizden geldiği kadar birbirinden güzel eserleri icra ettik. Bizlere verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bundan sonrada Gaziantep’in kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katkı sunmak istiyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere bizlere inanan, güvenen ve konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.