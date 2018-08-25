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25 Ağustos 2018 00:23

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde otobanda kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 14 yaralı

25 Ağustos 2018 00:23

Çarpışmanın ardından savrulan her iki araç şarampole yuvarlandı, 14 kişi yaralandı.


Kaza, Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 22. kilometresi Yalangoz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağ ilçesinden Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan E.B. idaresindeki 06 BB 859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Gaziantep’ten Nurdağı yönüne seyir eden Ali Y. yönetimindeki 31 GZ 380 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anında savrulan her iki araç yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazada araçların sürücüleri ile birlikte toplam 14 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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