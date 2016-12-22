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22 Aralık 2016 12:38

Konukoğlu Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı

Konukoğlu Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı

22 Aralık 2016 12:38

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Antep Savunmasının tarihe altın harflerle yazılan önemli halk destanı olduğunu belirtti.
GSO Meclis Başkanı ve Geçici Yönetim Kurulu Settar Konukoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, fedakarlık ve kahramanlıkla geleceğe önemli bir miras bırakan atalarını unutmadıklarını, unutturmayacaklarını ifade etti. Şehrin 95 yıl önce düşman kuvvetlerine karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Konukoğlu, “Antepliler bir başka milletin himayesinde yaşamayı reddetmiş ve özgürlük için canlarını feda etmiştir. Bir başka ülkenin bayrağı altında yaşamaktansa ölmeyi tercih eden Antepliler, inanç ve azimle düşmana boyun eğmemiştir. Düşman karşısında insan gücünün üstünde fedakarlık gösteren Antep halkı, destansı mücadeleleriyle gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır. Şehit kanlarıyla sulanan şehrimizi bizlere emanet eden atalarımıza layık torunlar olmak için çalışıyoruz" dedi.
Konukoğlu, Gaziantep’i her alanda ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek, “Şehrimizin bugünlere gelmesine vesile olan şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.



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