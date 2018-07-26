Kortta sezon hazırlıkları yaz mesaisiyle devam ediyor

Çocuk ve genç yaştaki yeşil-siyahlı yeni ve usta raketler, yeni sezon öncesinde keyifli geçen antrenmanlarda moral depoluyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde 2 farklı kurda hafta boyunca yoğun bir mesai yapan badmintoncular, yaz tatili süresi boyunca teknik ve taktik antrenmanlarını tempolu şekilde sürdürecek. Her geçen yıl katılımcı sporcu sayısının arttığı badminton spor okullarında ağustos ayı sonunda gerçekleştirilecek seçmeler sonrasında önümüzdeki yıl müsabık olarak yarışacak sporcu öğrenciler lisanslandırılarak Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılacak.

Branşımızın gelişimi adına önemli bir yol kat ettik

Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Badminton Spor Okulları Baş Antrenörü Ziya Koyuncu, badminton branşının gelişimi adına Gaziantep’te önemli bir yol kat ettiklerini ifade etti. 2018 yılı yaz spor okulu çalışmalarını değerlendiren Federasyon İl Temsilcisi Koyuncu, “Yaz döneminde bir yandan Şehitkamil Belediyemiz ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğiyle düzenlenen spor okulu çalışmalarında yüzlerce öğrencimizi badminton branşı ile tanıştırırken bir diğer yandan da faaliyetlere başladığımız ilk günden bu zamana kadar büyük bir azim ve sevgisiyle kortta mesai yapan sporcularımızın çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleriyle badminton branşının Gaziantep’te gelişimi adına önemli bir yol kat ettik. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Ligi müsabakalarında sporcularımız önemli başarılar elde ettiler. Bu sezon inşallah daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Ağustos ayı sonunda spor okullarında eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz arasında bir seçme yapacağız. Faal müsabık sporcu adaylarını tespit edeceğimiz bu süreç öncesinde antrenmanların temposu her geçen gün yükseliyor. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimine önemli bir katkı sağlayan branşımızın gelişimi adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni sezon öncesinde tüm sporcularımıza başarılar diliyor, çalışmalarda desteklerini esirgemeyen değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.