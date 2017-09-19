Koski mst ile yola devam ediyor

KOSKİ makina parkında, daha önce alınan 13 adet MST marka kazıcı yükleyici iş makinası bulunuyor.

MST 642 kazıcı yükleyiciler, MSTİş ve Tarım Makinaları Orta ve Kuzey Anadolu Direktörü Harun Arab, Türkiye Kamu Satışları Müdürü Hakan Saral ve Bölge Satış Sorumlusu İbrahim Özfidan tarafından, KOSKİ Atölye ve Tamirhane Şube Müdürü İbrahim Çakır’a teslim edildi.

KOSKİ Atölye ve Tamirhane Şube Müdürü Çakır, yerli üretim, ürün kalitesi, satış ekibinin müşteri odaklı yaklaşımı ve satış sonrası hizmetlerdeki üstünlüğü nedeniyleyeniden MST markasını tercih ettiklerini söyledi.

MST hakkına

MST İş ve Tarım Makinaları, tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makinaları, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu.

Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülkemiz sanayine önemli değer katmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST’nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.