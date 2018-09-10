Kovalamaca sonucu yakalan şahısta uyuşturucu madde yakalandı

Gaziantep'te polisin kovalamacası sonucu yakalanan şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehitkamil ilçesi Cengiz Topel Mahallesinde bulunan Santral Bölgesinde daha önce torbacılık yaptığı bilinen H.İ.Y isimli şahıs yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde 7 adet Fişek ve 9.90 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıca Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan gerekli yasal işlemler yapılarak, şahıs adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, Güzelvadi Mahallesinde bulunan Hatice Karslıgil Ortaokulu çevresinde, Narlıtepe ve Çakmak mahallerinde şüphe üzerine üstleri aranan M.F.K, M.C ve E.V isimli şahısların üst aramalarında ise 11 adet 1.32 gram esrar maddesi, 3.95 gram eroin maddesi 13 adet satışa hazır paketler halinde toplam 41.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alına 3 şahısta gerekli yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.