Köyde resim atölyesi

Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, Gaziantep'in 5 farklı köyünden gelip Çapalı Köyünde toplanan çocuklarla buluştu. Yaklaşık yüz çocuğun katıldığı resim atölyesinde çocuklar ünlü sanatçıyla birlikte resim yaptı.

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübünün düzenlediği İlham Veren Buluşmalar etkinliği kapsamında köy çocukları sanat dünyasının önemli isimlerindenAhmet Güneştekin'le buluştu.Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çapalı köyündeki sanatsal etkinliğe yaşları 5 ile 15 arasında değişen yaklaşık yüz çocuk katıldı. Çocuklara resim malzemeleri hediye edildi.

Ressam Ahmet Güneştekin çocuklara yaptığı konuşmada, sanatın özgür düşüncenin ürünü olduğunu belirtirken, "Resim yapmaya başladığınızda istediğiniz rengi ve deseni kullanabilirsiniz. Hayalinizde ne varsa onu yapabilirsiniz. Ne düşünüyorsanız onu çalışın. Bugün tamamen özgürsünüz çocuklar." dedi. Konuşmanın ardından çocuklar resim yapmaya başladı. Resim atölyesi yaklaşık 2 saat sürdü. Çocuklar bu süre içerisinde resim yaparken, Ressam Ahmet Güneştekin de çocukların yanına oturarak onlarla resimleri üzerine konuşup tavsiyelerde bulundu. Resim atölyesinin sonunda da tek tek çocukların resimlerini değerlendirdi ve resimleri imzaladı.

Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü Başkanı Dinçer Uğurluer, etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede, "İlham Kaynağı Olalım" temalı etkinlikte dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin'i, Gaziantepli çocuklarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Uğurluer, "Çok güzel bir etkinlik oldu. İlham olabildiysek, küçücük kalplere sanata dair bir tohum ekebildiysek ne mutlu bize. Değerli Sanatçı Ahmet Güneştekin tevazusu ve çocukları yürekten kucaklaması ile sadece çocuklarımıza değil bizlere de ilham kaynağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.