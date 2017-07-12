Köylü kadınlar yol kapattı

Öfkeli kadınlar, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek, 3 gündür kapalı olan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, Barbaros Caddesi Uğur Sokak’ta yyolu trafiğe kapattı. Yolu kaya parçaları ve konteynerler ile kapatan kadınlar, traktör ve araçların geçişine izin vermedi.

Mahalle sakinlerinden Asude Demir, "Yolumuz toz, toprak pencere açamıyoruz, kışın çamurdan, yazın da toz ve topraktan rahat oturamıyoruz. Toz yazın evimizin içerisine kadar giriyor. Bu yol hiç yapılmadı hep böyleydi. Yetkilerin bize söylediği ’yapılacak, yapacağız’ kelimeleri oldu ama ancak yapılmadı. Yapılmayınca bizimde dayanacak gücümüz kalmadı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Demir, "İlçeden buraya bindiğimiz dolmuşlar bizim yollar iyi olmadığından bizi mahallemize bırakmak yerine metrelerce uzakta başka mahallede bırakıyorlar. Buraya elimizdeki paket ve kolilerle yürüyoruz. Okul servisleri bile mahalleye gelmiyor, çocuklarımız yürümek zorunda kalıyorlar. Bu konuda çok mağduruz. Biz de 3 gündür yolları kapadık. Yol yapılana kadar da açmayı düşünmüyoruz" dedi.

Diğer kadınlar ise "Yolun alt yapısı tamamlandı neden beklerler ki" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vatandaşların şikayeti üzerine jandarma ve zabıta ekipleri devreye girdi. Kadınlar, jandarma ve belediye ekiplerinin devreye girmesi ile İslahiye Belediyesi Meclis Üyesi Osman Ercan ile görüştü. Ercan, alt yapının tamamlandığını belirterek 20 Temmuz’dan sonra kilit taş ve sıcak asfalt çalışmasına başlanacağı sözünü verdi. Kadınlar yolun yapımına başlanacağı yönünde verilen sözün ardından 3 gün sürdürdükleri eylemi sonlandırdı.